Haben die Quixant-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Nexteq-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 95,8 GBP einen Abstand von -31,72 Prozent zum GD200 (140,3 GBP) aufweist. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 103,18 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal zeigt, da der Abstand -7,15 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nexteq-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nexteq neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nexteq momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Nexteq als überkauft eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nexteq einen Wert von 6 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 58,75) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Nexteq damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.