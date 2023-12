Haben die Qlucore AB-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger über Qlucore war in den letzten zwei Wochen besonders negativ, was auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Richtung, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen, über die Anleger diskutierten, hauptsächlich negativ. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen, dass es in den letzten vier Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Qlucore-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qlucore liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird diese Kategorie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 76, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Qlucore aktuell bei 10,46 SEK. Da der Aktienkurs bei 6 SEK aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -42,64 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 8,73 SEK ergibt sich eine Differenz von -31,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".