Haben die Qinghai Spring Medicinal-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmungslage der Anleger bezüglich des Unternehmens Qinghai Spring Medicinal war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Stimmung der Anleger überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich mit anderen Aktienkursen hat Qinghai Spring Medicinal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,66 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -33,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Qinghai Spring Medicinal mit -20,26 Prozent um 31,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Qinghai Spring Medicinal-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie ergibt sich eine unterschiedliche Bewertung. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da der letzte Schlusskurs (6,39 CNH) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt (7,71 CNH) liegt. Jedoch ergibt sich bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (6,57 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Qinghai Spring Medicinal-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.