Haben die Qingci Games -,00001-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse von Qingci Games-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,21 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,75 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,05 HKD, was über dem letzten Schlusskurs von 4,75 HKD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Qingci Games daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um die Qingci Games-Aktie überwiegend neutral ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens basierend auf Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qingci Games-Aktie mit einem Wert von 12,12 derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich ebenfalls ein überverkauftes Signal mit einem Wert von 20, was erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um Qingci Games, sowohl in Bezug auf die Diskussionen in sozialen Medien als auch auf die Stärke der Diskussion. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend wird Qingci Games in Bezug auf technische Indikatoren und Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating versehen.