Haben die PureBase-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Purebase-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,075 USD einen Abstand von -31,82 Prozent zum GD200 (0,11 USD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,09 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -16,67 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Purebase-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Purebase liegt bei 60,56 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Purebase-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Purebase eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Purebase daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.