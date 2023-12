Haben die Public Joint Stock Oil Company Bashneft-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Bashneft Pjsc liegt bei 92,27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird, was eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral betrachtet wird und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ergebnisse für die Bashneft Pjsc. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich beurteilt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV der Bashneft Pjsc 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 1801,67 RUB lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 2071 RUB, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2146,72 RUB, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Bashneft Pjsc eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf den RSI, eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das KGV. In der einfachen Charttechnik erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.