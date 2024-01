Haben die ProQR Therapeutics-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung unter den Anlegern für Proqr Therapeutics ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Trotzdem standen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche hat Proqr Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 8,88 Prozent erzielt. Auch im Gesundheitspflege-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 17,07 Prozent überzeugen. Insgesamt erhält Proqr Therapeutics daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Proqr Therapeutics um 11,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt. Auch im Vergleich der letzten 50 Tage erreicht die Aktie eine Abweichung von +23,75 Prozent. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Proqr Therapeutics liegt bei 70,18, was als überkauft gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine Situation, die weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.