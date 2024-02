Haben die Postd Merchant Banque-Chefs damit gerechnet?

Die Bewertung von Pmb Aerospace

Die Dividendenrendite der Pmb Aerospace-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit 17,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik von Pmb Aerospace eine "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass Pmb Aerospace auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,01 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,01 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Pmb Aerospace zeigen eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Pmb Aerospace diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Zusammenfassend erhält Pmb Aerospace aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.