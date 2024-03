Haben die Pool-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten ihre Einschätzung für die Pool Corporation abgegeben. Dabei ergibt sich insgesamt ein "Neutral", da 3 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Keine der Analysten hat im letzten Monat ihre Einschätzung aktualisiert. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Pool Corporation beträgt 389,17 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -2,25 Prozent entspricht. Aus dieser Einschätzung resultiert das Rating "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pool Corporation mit 27 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Händler"-Branche liegt das KGV damit unter dem Branchendurchschnitt von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pool-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 43,67 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des RSI für die Pool Corporation führt.

Die Dividendenrendite von Pool beträgt aktuell 1,16 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,99 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Pool Corporation eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.