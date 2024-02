Haben die Pool-Chefs darauf gepokert?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten ihre Bewertungen für die Pool-Aktie abgegeben. Von diesen waren 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Pool-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Pool vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergab, beträgt 389,17 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,48 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 387,3 USD. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie von Pool. Insgesamt erhält Pool somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen für Pool deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Pool gemessen, weshalb die Aktie dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pool-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI der Pool liegt bei 42,92, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pool derzeit eine Rendite von 1,16 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Händler") von 3,43 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,26 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.