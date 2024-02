Haben die Plat’Home-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Plathome nicht wesentlich verändert. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien festgestellt. Auch gab es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Somit wird das Sentiment und der Buzz rund um Plathome als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Plathome aktuell bei 774,89 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 797 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,85 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 715,44 JPY, was einen Abstand von +11,4 Prozent bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Plathome daher eine Gesamtnote von "Gut".

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 73,33 Punkten, was bedeutet, dass Plathome momentan als überkauft eingestuft wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Plathome weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Plathome daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen neutral über Plathome diskutiert haben, ohne besonders positive oder negative Themen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine ausschlaggebenden Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie daher heute mit einer "Neutral"-Einschätzung versehen. Insgesamt erhält Plathome auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.