Haben die Photronics-Chefs darauf gepokert?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Photronics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Photronics in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Photronics derzeit 0, was eine negative Differenz von -1,99 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt. Daher erhält Photronics für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Photronics derzeit bei 24,69 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" verleiht. Der Aktienkurs selbst ging bei 28,58 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +15,76 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -4,73 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Fundamental betrachtet ist Photronics aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,94 gehandelt, was einen Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 73,54 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.