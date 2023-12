Haben die Perfectech-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Perfectech hat im letzten Jahr eine Rendite von 177,27 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 167,82 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 24,83 Prozent, und Perfectech liegt aktuell 152,45 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Perfectech war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne besonders positive oder negative Entwicklungen. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute neutral bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Perfectech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,28 HKD. Der letzte Schlusskurs von 1,24 HKD weicht davon um -3,13 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1,31 HKD, ist der letzte Schlusskurs um -5,34 Prozent niedriger, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Perfectech-Aktie für die einfache Charttechnik ein neutral Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Perfectech liegt bei 77,78, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 60 bewertet und führt zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung für die Perfectech-Aktie.