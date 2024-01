Haben die Perfect Shape Beauty-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Anleger-Stimmung bei Perfect Medical Health Management zeigt sich insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders stark diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche hat Perfect Medical Health Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,94 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -8,22 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite sogar 16,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Perfect Medical Health Management mit 7,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Perfect Medical Health Management-Aktie zeigt sich weder überkauft noch -verkauft, sowohl auf 7-Tage- (67) als auch auf 25-Tage-Basis (58,27). Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Perfect Medical Health Management basierend auf dem RSI.

Die Gesamteinschätzung für die Aktie basierend auf Anleger-Stimmung, Branchenvergleich und Dividendenpolitik ergibt daher ein neutrales Rating für Perfect Medical Health Management.