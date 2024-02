Haben die Paylocity-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Paylocity in den sozialen Medien. Es gab weder einen übermäßig positiven noch negativen Trend. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Es wurde deutlich weniger über Paylocity diskutiert als üblich, und es ist ein rückläufiges Interesse zu verzeichnen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Allerdings sprachen die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf Paylocity. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Paylocity liegt bei 38,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,32 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,26 Prozent erzielt, was 255,59 Prozent unter dem Durchschnitt (244,33 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -4,06 Prozent, und Paylocity liegt aktuell 7,2 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".