Haben die Palantir-Chefs darauf gepokert?

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Palantir-Aktie insgesamt positiv bewertet. Es liegen zwei gute und eine neutrale Bewertung vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 19,67 USD festgelegt, was eine erwartete Performance von -21,11 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Palantir-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend lassen die Bewertungen der Analysten, des RSI, des langfristigen Stimmungsbildes und des Anleger-Sentiments die Aktie von Palantir insgesamt positiv dastehen.