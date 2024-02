Haben die PCI Holdings-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Pci -Jp-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 89, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,89, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 7 Tagen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell durchschnittliche Beachtung erfährt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Pci -Jp weder besonders positiv noch negativ bewertet wird, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Pci -Jp-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -11,25 Prozent bzw. -7,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.