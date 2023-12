Haben die Overseas Shipholding-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Overseas ShipNeutraling liegt bei 49,15, was als „Neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 43,87 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie somit als „Neutral“ bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Overseas ShipNeutraling-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,26 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 5,27 USD weicht somit um +23,71 Prozent ab, was charttechnisch als „Gut“ bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,93 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,9 Prozent Abweichung) und erhält somit ebenfalls ein „Gut“-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit aus charttechnischer Sicht als „Gut“ eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Overseas ShipNeutraling diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Overseas ShipNeutraling mit 75,18 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie", die bei 20,14 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit 55,04 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.