Haben die Orsted-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Orsted steht im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" bei einer Rendite von -35,73 Prozent, was mehr als 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die gesamte "Stromversorger"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -35,73 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Orsted hier ebenfalls um 0 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Orsted ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen ergab 8 negative und 1 positive Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Orsted zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, weshalb die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erhält.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Orsted bei einem Niveau von 53,26 eine Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".