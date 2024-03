Haben die Orpea-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Die französische Orpea SA ist ein führender Anbieter von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen für ältere Menschen in Europa. In den letzten Monaten hat das Unternehmen eine Dividendenrendite von 1 % verzeichnet, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orpea liegt bei 66,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Orpea eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflegesektor hat die Aktie von Orpea im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,64 % erzielt, was 15,64 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Orpea-Aktie gemäß der Dividendenrendite und dem RSI eine neutrale Bewertung erhält, während die Performance im Vergleich zur Branche als schlecht eingestuft wird. Dies sind wichtige Faktoren, die Anleger bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen sollten.