Haben die Omnia Holdings-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Omnia wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 8,59 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 94,18 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse das Rating "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Omnia-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Omnia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,43, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist daher "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Omnia auf 2,82 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,02 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,09 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Demgegenüber liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 2,99 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +1 Prozent und somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und beeinflusst somit auch den Aktienmarkt. Für die Omnia-Aktie wurde langfristig in Bezug auf die Diskussion eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.