Haben die OHB-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung für Ohb hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Ohb-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 43,05 EUR, was einem Unterschied von +11,93 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich erzielte Ohb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,05 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Outperformance von +26,72 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Ohb um 27,12 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ohb zeigt aktuell weder überkauft noch überverkauft an (7-Tage-RSI: 37,04 Punkte, 25-Tage-RSI: 35,71 Punkte), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ohb-Aktie daher unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.