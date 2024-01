Haben die OHB-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Ohb hat sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral erwiesen, so die Auswertung von diverse Kommentaren und Beiträgen. Die vorherrschenden Themen waren überwiegend neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz und das Stimmungsbild konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Bewertung der Aktie auf "Neutral" bleibt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich die Aktie von Ohb als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 26,7 liegt die Aktie insgesamt 15 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,16 Prozent erzielt hat, was 27,58 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Aktie mit einer Rendite von 26,4 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.