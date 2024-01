Haben die Norma-Chefs damit gerechnet?

Norma schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Mit 3,38 % im Vergleich zu 3,13 % beträgt der Unterschied lediglich 0,25 Prozentpunkte. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Norma innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft sind, mit einem RSI von 52,68. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 68 im Bereich einer weder überkauften noch -verkauften Situation. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norma aktuell bei 18,08, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Norma eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Norma in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Norma daher die Gesamteinstufung "Neutral" in Bezug auf Dividendenpolitik, Relative Strength Index, Fundamentalanalyse und Sentiment und Buzz.