Haben die Norma-Chefs damit gerechnet?

Die Anleger-Stimmung bei Norma in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Aktie wird daher auch hier als neutral bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsfrequenz festgestellt wurde.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,08 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als günstig betrachtet werden und erhält somit eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Hinblick auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Norma aktuell 3. Dies führt zu einer positiven Differenz von +0,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Maschinen". Aus diesem Grund erhält Norma eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik von den Analysten.