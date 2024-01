Haben die Nordex-Chefs darauf gepokert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nordex-Aktie liegt derzeit bei 13,73 und damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Stimmungsbild und das Interesse der Anleger im Internet zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Nordex-Aktie mittel ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Nordex-Aktie bei 11 EUR liegt, was einem Abweichung von -6,77 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 10,255 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen bei 10,19 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nordex-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Was die Dividende betrifft, so weist Nordex derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Nordex-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.