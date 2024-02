Haben die Nordex-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Nordex liegt bei 0 %, was 3,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung bedeutet. Somit ist der Ertrag bei Nordex geringer als im Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordex beträgt derzeit 13,73, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um Nordex zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung positiv zugenommen, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt führt. Insgesamt wird Nordex daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Der Vergleich der Jahresperformance von Nordex mit anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt, dass Nordex mit einer Rendite von -33,22 Prozent mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche liegt Nordex mit einer Rendite von 38,41 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.