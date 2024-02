Haben die No Gravity Games Spolka Akcyjna-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index basiert auf der Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf No Gravity Games betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 38,71 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 54,35 liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen zu No Gravity Games in den sozialen Medien spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten Tagen festgestellt. Unsere Redaktion stufen das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt No Gravity Games eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu dem Gesamtergebnis führt, dass die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die No Gravity Games-Aktie derzeit bei der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,08 PLN liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls +2,25 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass No Gravity Games derzeit in Bezug auf verschiedene Analysekriterien als "Neutral" bewertet wird.