Haben die Nissan-Chefs damit gerechnet?

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge von unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Nissan Motor jedoch deutlich eingetrübt, deshalb erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt für Nissan Motor in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daher bekommt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung und die Gesamtbewertung der Aktie lautet daher "Schlecht".

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,92 Euro für jeden Euro Gewinn von Nissan Motor zahlt. Dieser Wert ist 44 Prozent niedriger als der Durchschnitt in der Branche, der momentan bei 14 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nissan Motor-Aktie bei 563,6 JPY liegt, was -1,31 Prozent unter dem GD200 (571,09 JPY) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 580,91 JPY, was einem Abstand von -2,98 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Nissan Motor-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Nissan Motor derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 3,09 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher ergibt sich eine Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.