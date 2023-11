Ocado Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Ocado. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün an, was auf eine positive Stimmung hinweist. Es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet, und an insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Ocado, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich erzielte Ocado in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,13 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche um 7,78 Prozent, was eine Underperformance von -19,91 Prozent für Ocado bedeutet. Die "Verbrauchsgüter"-Branche hatte eine durchschnittliche Rendite von 3,76 Prozent im letzten Jahr, und Ocado lag 15,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Ocado auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 580,93 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 593,6 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 552,55 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt darüber. Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Gut"-Rating für Ocado ergibt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte.

Zusammenfassend ergibt sich damit für Ocado eine "Gut"-Einstufung auf Basis des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse, während die Performance im Branchenvergleich und die Rate der Stimmungsänderung zu einer "Schlecht"-Einstufung führen.