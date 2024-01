Haben die Nippon Gear-Chefs darauf gepokert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Nippon Gear heran.

Der RSI7 liegt derzeit bei 78,1 Punkten, was darauf hinweist, dass Nippon Gear überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und weist Nippon Gear auf dieser Basis weder als überkauft noch als überverkauft aus. Daher erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Nippon Gear-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Nippon Gear-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Gear-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 437,91 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt bei 520 JPY, was einer Abweichung von +18,75 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 505,72 JPY, was einer Abweichung von +2,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für Nippon Gear führt. Unterm Strich erhält die Nippon Gear-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Nippon Gear eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nippon Gear daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Nippon Gear von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.