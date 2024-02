Haben die Nightfood-Chefs damit gerechnet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Nightfood-Aktie im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings waren in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um Nightfood von besonderem Interesse. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer präzisen Analyse frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Nightfood hat sich jedoch in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Nightfood gemessen. Daher bekommt die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nightfood-Aktie beträgt aktuell 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Nightfood weder überkauft noch überverkauft (Wert: 52,22), wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der Nightfood-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,03 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,01825 USD liegt (-39,17 Prozent Abweichung), wodurch Nightfood eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,75 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nightfood somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.