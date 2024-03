Haben die Nidec-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Nidec-Aktie liegt derzeit bei 59, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Eine längere Betrachtung des RSI über 25 Handelstage ergibt einen Wert von 55,51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen für die Nidec-Aktie in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nidec-Aktie einen Wert von 37,73 auf, was 56 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Nidec-Aktie derzeit dem Trendsignal von 6364,21 JPY um -10,19 Prozent übersteigt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses über 50 Tage ergibt sich hingegen eine Abweichung von +7,25 Prozent, was als "Gut"-Wert betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".