Haben die Nichiban-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nichiban-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 1, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,89 liegt, was als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Rating für Nichiban nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Nichiban war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nichiban. Auch hier erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nichiban-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Nichiban-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren und Analysen.