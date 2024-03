Haben die NextEra Energy-Chefs damit gerechnet?

Das Anleger-Sentiment für Nextera Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein Anstieg der negativen Themen zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führte. Automatische Analysen ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist Nextera Energy ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" im Durchschnitt ein KGV von 133 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Nextera Energy unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Nextera Energy mit 57,81 USD inzwischen -0,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der anderen Seite deutet die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage von -8,76 Prozent auf eine "Schlecht"-Einstufung hin. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Nextera Energy als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 81 USD, was einer Erwartung von 40,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher insgesamt die Bewertung "Gut".