Haben die New East New Materials-Chefs darauf gepokert?

In den letzten zwei Wochen wurde New East New Materials von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen. Insgesamt wurde die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergab insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei New East New Materials festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

In Bezug auf die Dividende liegt New East New Materials mit einer Dividendenrendite von 0,49 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,93 %) niedriger. Die Differenz von 1,44 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 256,96 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet.