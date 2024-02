Haben die NetApp-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Netapp im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor zeigt eine Rendite von 37,78 Prozent, was mehr als 545 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,67 Prozent aufweist, liegt Netapp mit 42,45 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Netapp-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 56,89 und der RSI25 bei 55,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Netapp mit einem Wert von 12,23 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (45,72). Das signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Analysteneinschätzung für Netapp ergibt insgesamt ein "Neutral", da 2 Buc, 6 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Netapp beträgt 73,29 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich voraussichtlich um -16,2 Prozent entwickeln, was zu einem Rating von "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung der Analysten-Untersuchung führt daher zu einer Einstufung als "Neutral".