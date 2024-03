Haben die National Storm Recovery-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie des Sustainable Green Teams liegt derzeit bei 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder über- noch unterbewertet ist. Daher wird dem Wertpapier ein "Neutral"-Rating vergeben. Eine Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen ähnlichen Wert von 58,53 und somit auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also eine neutrale Einschätzung für die Sustainable Green Team-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über das Sustainable Green Team besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Auch die langfristige Stimmungslage und das allgemeine Interesse der Investoren und Nutzer im Internet haben Einfluss auf die Bewertung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Analyse, dass die Aktie des Sustainable Green Teams sowohl in Bezug auf die Beitragsanzahl als auch auf die Stimmungsänderung eine neutrale Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs der Sustainable Green Team-Aktie liegt mit 0,398 USD 60,59 Prozent unter dem GD200 (1,01 USD), was als negatives Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,47 USD ein negatives Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Sustainable Green Team-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.