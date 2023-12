Haben die National Bank of Canada-Chefs darauf gepokert?

Die National Bank of Canada hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die zu einem Verhältnis von 4% zum Aktienkurs des Unternehmens führt. Dies liegt um 0,05 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Handelsbankenbranche. Aus diesem Grund haben unsere Analysten dem Unternehmen eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik verliehen.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der National Bank of Canada ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen wider, die von uns ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Positive Themen beherrschten die Diskussionen in den letzten Tagen, wodurch die Einschätzung insgesamt als "gut" bewertet wird.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der National Bank of Canada bei 100,01 CAD und ist damit um 9,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch neutral eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 200 bei +4,3 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche hat die Aktie der National Bank of Canada in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,87 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Handelsbankenbranche verzeichnete in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 7,78 Prozent, was die deutlich niedrigere Performance der National Bank of Canada widerspiegelt und zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.