Haben die NanoRepro-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Nanorepro betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 34,38 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,95 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien wird Nanorepro aufgrund eines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 8,06 als "günstig" eingestuft, da dieser Wert unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Nanorepro in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,91 Prozent, was eine Underperformance von -1,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite sogar 5,28 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.