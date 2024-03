Haben die Naikai Zosen-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse von Naikai Zosen-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4283,64 JPY, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs von 4400 JPY entspricht, was einer Abweichung von +2,72 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Naikai Zosen daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 4900,1 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 10,21 Prozent darunter liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristige Analyse ergibt. Insgesamt wird Naikai Zosen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Naikai Zosen ist insgesamt neutral, obwohl die Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen behandelt haben. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch für die Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Naikai Zosen-Aktie liegt bei 54,4, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 65 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.