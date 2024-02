Haben die NVR-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie der Nvr wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut-, 0 Neutral- und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Nvr. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 7390,65 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der Analyse der Analysten eine Einschätzung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nvr-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,39) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nvr.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse ergibt 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Nvr-Aktie derzeit deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nvr-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.