Bohai Capital Aktie: Kann das wirklich sein?

Bohai Leasing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +16,01 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,36 Prozent hatte, lag Bohai Leasing um 15,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Bohai Leasing mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 1,58. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,58 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass Bohai Leasing derzeit +2,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -7,39 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Bohai Leasing-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und 46,43 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Insgesamt zeigt sich also, dass Bohai Leasing in verschiedenen Bereichen solide Leistungen erbracht hat, aber auch einige Schwächen aufweist, insbesondere in Bezug auf die Dividendenrendite. Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.