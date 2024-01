Haben die Muscle Maker-Chefs damit gerechnet?

Die Bewertung der Analysten für die Sadot-Aktie ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird, da er zuletzt bei 0,389 USD notiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sadot-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,95 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,389 USD weicht davon um -59,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,51 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-23,73 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Sadot von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sadot-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (62 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (56,6 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Analyse der Analysten, der technischen Aspekte und der Anleger-Stimmung.