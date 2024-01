Haben die Mueller Industries-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI von Mueller Industries liegt bei 59,17, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Die Mueller Industries steht derzeit bei 45,94 USD, was +9,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,04 Prozent, was zu einer insgesamt guten charttechnischen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung in Richtung des Negativen bei Mueller Industries festgestellt. Dies wird anhand der Stimmung in den sozialen Medien beurteilt, wobei keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt wurden. Insgesamt erhält Mueller Industries in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Mueller Industries diskutiert, wobei die überwiegende Diskussion über positive Themen geführt wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmungsbewertung für Mueller Industries führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Mueller Industries basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.