Haben die Moonpig-Chefs damit gerechnet?

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Aktie von Moonpig auf verschiedenen sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Beurteilungen größtenteils positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Moonpig diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, und hier wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Moonpig-Aktie beträgt derzeit 160,26 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 163 GBP liegt, was einer Abweichung von +1,71 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird Moonpig daher als "Neutral" eingestuft. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 159,85 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,97 Prozent). Auch hier erhält die Moonpig-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Moonpig also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten schätzen die Aktie von Moonpig langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten haben 4 die Aktie als "Gut" bewertet, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Auch gibt es keine Analystenupdates zu Moonpig aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 212,50 GBP, was einer Erwartung von 30,37 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 163 GBP liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität bei Moonpig wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut der Messung kaum Veränderungen auf. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".