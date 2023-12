Haben die Modern Living Investments-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Modern Living Investments zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,15 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,159 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +6 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,15 HKD, was ebenfalls einer Differenz von +6 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Modern Living Investments beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 54,55 Punkte, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung auf den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die häufigsten Themen rund um den Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen, was auch hier zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für Modern Living Investments insgesamt eine neutrale Bewertung.