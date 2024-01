Haben die Mobivity-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Mobivity wird der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mobivity-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird ihr ein "Neutral"-Rating verliehen. Der RSI25 für 25 Tage zeigt ebenfalls, dass die Mobivity-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 52,17. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Mobivity-Aktie beträgt aktuell 0,72 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,36 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt ähnliche Ergebnisse, mit einem Wert von 0,41 USD, der ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Mobivity auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Bankanalysen, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Mobivity zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Mobivity weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Mobivity bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Schließlich wurden auch die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen in Bezug auf Mobivity betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung. Insgesamt ergibt sich somit, dass Mobivity hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.