Haben die Ming Le Sports-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ming Le Sports als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ming Le Sports-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Ebenso ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI25, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Ming Le Sports diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass Ming Le Sports in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,83 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 3,11 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -64,94 Prozent im Branchenvergleich für Ming Le Sports. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Ming Le Sports 75,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ming Le Sports mit einem Wert von 0,06 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 29,97. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.