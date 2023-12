Haben die Mineralbrunnen Überkingen-teinach Gmbh & Co. Kgaa-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach &-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,22 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,96 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 15,53 EUR liegt mit einem Schlusskurs von 13,4 EUR (-13,72 Prozent Abweichung) darunter. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale für die Aktie. Der RSI7 beträgt 94,12, was eine "Schlecht"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 66,29 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach &-Aktie bei -7,25 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der Getränke-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -5,22 Prozent um 2,04 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.